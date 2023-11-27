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Защитник «Амура» Волгин помещён в список отказов

Защитник «Амура» Волгин помещён в список отказов
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Защитник хабаровского «Амура» Алексей Волгин помещён в список отказов, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

В соответствии с регламентом КХЛ, если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, то есть хоккеист не был выбран ни одним из клубов КХЛ, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 33-летний игрок обороны провёл 16 встреч, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности четыре очка с показателем полезности «-10». Всего в КХЛ у Волгина 358 матчей и 79 (16+63) очков.

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