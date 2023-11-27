Канадский игрок минского «Динамо»: в КХЛ проводим в самолётах больше, чем в Америке

Канадский защитник минского «Динамо» Янни Калдис прокомментировал игру в КХЛ и рассказал о перелётах между городами лиги.

«Все поездки, которые у меня были в предыдущих лигах, рядом не могут сравниться с тем расстоянием, которое нам предстоит сейчас преодолеть. Но я думаю, мы позаботимся о том, чтобы доехать в хорошей кондиции, и сделаем всё от нас зависящее для того, чтобы там [на Дальнем Востоке] показать себя хорошо. Действительно, мы проводим в самолётах больше времени, чем в Северной Америке. Но я потихоньку к этому привык, мы больше времени проводим с командой, играем в настольные игры. Я больше предпочитаю путешествовать на автобусе, но летать тоже неплохо.

Когда я собирался сюда поехать и наводил какие-то справки по поводу Минска и мне все говорили, что здесь очень круто, я подумал, что меня просто-напросто хотят сюда заполучить. Но когда я приехал сюда, всё оказалось действительно так. Здесь очень хорошая атмосфера, замечательный город, вкусная еда. Что касается того, что я вижу в поездках, у нас нет много времени для того, чтобы изучить города. Но мы немного прошлись по Санкт-Петербургу — это замечательный город, и жаловаться мне не на что.

Русский язык? Он сложный, тем не менее я уже знаю два иностранных языка. Я постоянно нахожусь в среде общения, где есть русский язык, и, хочешь не хочешь, ты начинаешь забирать какие-то русские слова. Я потихоньку понимаю, что говорят тренеры», — цитирует Калдиса ТАСС.

В текущем сезоне Калдис сыграл 34 матча, где набрал 16 (6+10) результативных баллов.