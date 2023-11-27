«Какая пчела его укусила?» Анисимов — про отменённый гол «Локомотива» в игре со СКА

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги и член совета директоров КХЛ Алексей Анисимов назвал ошибочным решение линейного судьи отменить забитый гол «Локомотива» на последней секунде в домашней встрече со СКА (1:2).

«Есть такое выражение: «Хороший гол!» Тут добавлять нечего. Какая там пчела его [арбитра] укусила? Там совокупность, если в дебри заходить. Там и белый, и красный, всё вперемешку. Белый в полукруге, таких моментов в течение игры достаточное количество.

Формально были основания для отмены гола, но сделать чистое вбрасывание практически невозможно», — сказал Анисимов во время программы «Судейская» на КХЛ-ТВ.

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