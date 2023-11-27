«Ак Барс» продлил контракт с защитником Дмитрием Юдиным

«Ак Барс» продлил контракт с 28-летним защитником Дмитрием Юдиным, сообщает пресс-служба казанского клуба. Новое соглашение игрока обороны рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В регулярном чемпионате-2023/2024 Юдин провёл 34 матча и набрал 17 (4+13) очков при показателе полезности «+2». За шесть сезонов в составе «Ак Барса» защитник отыграл 317 матчей, в которых набрал 73 (18+55) очка при показателе полезности «+47». Юдин занимает седьмое место среди защитников «Ак Барса» в КХЛ по результативности.

Казанский клуб сыграл 35 матчей, в которых одержал 20 побед при 15 поражениях. С 42 результативными баллами в активе «Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.