«Наверняка парня изучили вдоль и поперёк». Филатов — о новичке «Ак Барса» Миллере

Известный нападающий Никита Филатов прокомментировал подписание контракта защитника Митчелла Миллера с «Ак Барсом».

«В случае «Ак Барса» очевидно, что у них очень серьёзный скаутский отдел. Я не думаю, что это решение было неподготовленным. Наверняка этого парня изучили вдоль и поперёк. Насколько я понимаю, это защитник с хорошими атакующими навыками. Это то, что нужно «Ак Барсу». Я бы не стал говорить о его возрасте. В НХЛ сейчас огромное количество ребят, которые уже в 19-20 лет решают вопросы. Интересно, как они будут его использовать», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миллер провёл 19 матчей за словацкий «ХК 32 Липтовски-Микулаш» и набрал 29 (6+23) очков. В молодёжной лиге США (USHL) защитник отыграл четыре сезона, провёл 165 матчей и набрал 138 (53+55) очков при показателе полезности «+54».