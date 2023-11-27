Форвард минского «Динамо» рассказал о лайфхаке во время выезда на Дальний Восток

Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук прокомментировал поражение от московских одноклубников (1:4) и поделился ожиданиями от выезда на Дальний Восток.

«Начали вроде хорошо, забили первыми, что нечасто удаётся сделать. Но пропустили глупые голы, не реализовали большинство – вот и получился такой счёт, негативный для нас.

Московское «Динамо» во втором периоде реализовало свои моменты – в меньшинстве забило, потом сразу же – второй гол. Игра поменялась, мы стали догоняющими. Естественно, соперники стали больше закрываться, больше сидеть в обороне. Мы побежали вперёд – и получили ещё два гола.

Конечно, пока всё пессимистично, потому что проигрываем дома уже сколько матчей подряд. Этого нельзя делать, потому что родные стены – надо выигрывать, но всё никак не получается.

Сейчас отдохнём и будем искать эмоции для выездных игр, нас ждёт длинная выездная серия. Один из лайфхаков во время выезда на Дальний Восток и в Сибирь – будем стараться жить по нашему времени, чтобы не сбиваться на смене часовых поясов. Иначе будет тяжело, начинать игры сонными нельзя. Главное – правильно восстанавливаться и чтобы все были в обойме», — приводит слова Пинчука пресс-служба минского «Динамо».