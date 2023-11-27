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«Нефтехимик» объявил о переходе 21-летнего нападающего

«Нефтехимик» объявил о переходе 21-летнего нападающего
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В рамках договора о спортивном сотрудничестве между «Нефтехимиком» и «Ижсталью» в нижнекамский клуб переходит нападающий Григорий Селезнёв.

«Воспитанник тамбовского хоккея нынешний сезон начинал в ВХЛ, где в 29 матчах набрал 10 (5+5) очков. Всего во Всероссийской хоккейной лиге на счету Селезнёва 68 игр и 20 (8+12) баллов за результативность. Мы рады приветствовать Григория в «Стае», желаем ему отличного продолжения сезона, а также успехов на новом профессиональном уровне!» — сказано в сообщении клуба.

Подопечные Олега Леонтьева сыграли 35 матчей, в которых одержали 14 побед при 21 поражении. С 34 результативными баллами «Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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