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«Это неравноценно». Экс-игрок сборной Казахстана — про обмен «Барыса» и «Ак Барса»

«Это неравноценно». Экс-игрок сборной Казахстана — про обмен «Барыса» и «Ак Барса»
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Бывший игрок сборной Казахстана Евгений Блохин прокомментировал обмен «Барыса» с «Ак Барсом», в результате которого в казанский клуб перешёл нападающий Райли Барбер, в обратном направлении — защитник Кристиан Хенкель.

«Не знаю детали этого обмена, но надеюсь, что «Барыс» получил ещё денежную компенсацию от «Ак Барса». Потому что, если расценивать просто обмен Барбера на Хенкеля — это неравноценный обмен. Барбер — это бомбардир, отличный снайпер. Кристиан Хенкель, судя по статистике, обычный защитник — ничего сверхъестественного», — приводит слова Блохина Sports.kz.

29-летний Барбер в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 28 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка. Хенкель сыграл 24 игры, в которых отметился двумя результативными передачами.

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