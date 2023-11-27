Дементьев: состояние, в котором оказался Воронков, прогнозируемо

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал про адаптацию российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова.

«Не знаю, как Воронков готовился к отъезду в Северную Америку, но то состояние, в котором он оказался, прогнозируемо. Сам хоккей – это лишь одна часть переезда, а вот всё, что окружает хоккеиста вне стадиона, отнимает не меньше сил, чем сам хоккей. Желающим уехать надо понимать, что всё, с чем вы столкнётесь в Северной Америке, будет проблемой. Если сначала всё кажется приветливым и дружелюбным, то по истечении времени становится проблемой. Постоянно нужен английский язык, в котором не понимаешь какие-то детали, и это начинает раздражать, особенно разное произношение разными людьми одних и тех же слов. В общем много чего. Принять культуру, приезжая туда жить – это огромная разница в сравнении с краткосрочной туристической поездкой», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.