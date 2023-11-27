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Кравец: американцы более внимательно относятся к профессии, мы — свободные художники

Кравец: американцы более внимательно относятся к профессии, мы — свободные художники
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о различии в подходе к тренировкам и играм российских и североамериканских хоккеистов.

«Помогает работать с легионерами то, что играл в Северной Америке? Это сто процентов помогает. Знание языка даёт возможность общения с игроками. Ребята находятся в другой стране, и, думаю, им это приятно и придаёт положительные эмоции в работе.

Понял, чем по менталитету отличаются российские и североамериканские игроки? Американские, канадские, финские, шведские игроки более внимательно относятся к своей профессии, к самому себе. У нас хоккей развивался по-другому – желание, двор, импровизация. Поэтому мы свободные художники, но в этом тоже есть плюс. Легче научиться быть внимательным и дисциплинированным, чем мастерству. Наши ребята более мастеровитые, а иностранцы – более активные, агрессивные и даже трудолюбивые», — сказал Кравец в интервью «РБ Спорт».

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