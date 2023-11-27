18-летний нападающий «Сибири» Михалёв в красивом стиле забросил «Куньлуню»

В Новосибирске в эти минуты проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Куньлунь Ред Стар». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На второй минуте первой двадцатиминутки 18-летний форвард новосибирского клуба Владимир Михалёв забросил шайбу, красиво обыграв защитника гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Михалёв забросил свою первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге в своей дебютной игре с «Сочи» (5:2). В текущем сезоне Молодёжной хоккейной лиги Владимир Михалёв сыграл за «Сибирских Снайперов» 22 матча, в которых набрал 21 (13+8) очко. Форвард — лучший бомбардир сибирского клуба в МХЛ.