На новой арене «Торпедо» на 80% завершён монтаж металлоконструкций

На строящейся ледовой арене в Нижнем Новгороде, которая в будущем станет «домом» для местного «Торпедо», на 80% завершёл монтаж металлоконструкций.

«Монтаж металлических конструкций каркаса Ледового дворца на Стрелке завершён на 80%. Все металлоконструкции в полном объёме доставлены на объект. Также уже возведено более 55% стен и перекрытий из газобетона. Завершается монтаж каркаса кровли», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Глеба Никитина

Фото: Телеграм-канал Глеба Никитина

Фото: Телеграм-канал Глеба Никитина

Напомним, строительные работы начались в 2022 году и должны завершиться в начале 2025 года. Располагается арена на улице Самаркандской, на Стрелке между футбольным стадионом «Нижний Новгород» и Александро-Невским собором.

На данный момент команда Игоря Ларионова занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 43 очка.