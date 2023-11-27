«Куньлунь» иронично отреагировал на гол Дубакина, вернувшегося в состав «Сибири»

В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» принимает «Куньлунь Ред Стар».

На данный момент завершился второй период, счёт в матче 2:2. Вторую шайбу в ворота китайской команды забросил нападающий Сергей Дубакин, вернувшийся 9 ноября в состав «Сибири» из новокузнецкого «Металлурга». Примечательно, что Дубакин сделал дубль в первой игре между этими командами в текущем сезоне, которая завершилась победой «Куньлуня» (3:2 ОТ).

«Не ну ты подумай. А Дубакин только нам забивает в этой лиге?» — иронично отреагировала пресс-служба китайской команды в официальном телеграм-канале.

Всего на счету Сергея Дубакина в нынешнем сезоне КХЛ 9 (5+4) очков в 22 матчах.