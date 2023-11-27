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«Куньлунь» иронично отреагировал на гол Дубакина, вернувшегося в состав «Сибири»

«Куньлунь» иронично отреагировал на гол Дубакина, вернувшегося в состав «Сибири»
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В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» принимает «Куньлунь Ред Стар».

На данный момент завершился второй период, счёт в матче 2:2. Вторую шайбу в ворота китайской команды забросил нападающий Сергей Дубакин, вернувшийся 9 ноября в состав «Сибири» из новокузнецкого «Металлурга». Примечательно, что Дубакин сделал дубль в первой игре между этими командами в текущем сезоне, которая завершилась победой «Куньлуня» (3:2 ОТ).

«Не ну ты подумай. А Дубакин только нам забивает в этой лиге?» — иронично отреагировала пресс-служба китайской команды в официальном телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
2 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Михалёв (Климович, Ефремов) – 01:48 (5x5)     1:1 Пулккинен (Меркли, Макмиллан) – 27:22 (5x4)     2:1 Дубакин (Жуков) – 34:38 (5x4)     2:2 Пулккинен (Макмиллан, Пу) – 36:03 (5x5)    

Всего на счету Сергея Дубакина в нынешнем сезоне КХЛ 9 (5+4) очков в 22 матчах.

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