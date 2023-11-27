«Никто никому деньги вперёд не давал». Ковальчук — о скандальном уходе из «Нью-Джерси»

Экс-форвард СКА и «Авангарда», трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук прокомментировал свой скандальный уход из «Нью-Джерси Дэвилз» в 2013 году.

Напомним, Ковальчук разорвал с клубом контракт, который действовал до 2025 года, за что удостоился шквала критики в Северной Америке.

«Много факторов было, честно. Потому что вообще у меня был такой момент в первый мой год в «Нью-Джерси», там тренер новый пришёл. Меня, когда туда обменяли, там был Жак Лемер тренер — человек, по-моему 11-12 Кубков Стэнли выиграл как игрок и как тренер, всё вместе, то есть легенда, и ко мне очень хорошо относился, команда была сильная. Мы в первом раунде вылетели, а в регулярке вторыми, по-моему, были, то есть очень хорошо шли. И пришёл другой тренер. У нас с ним сразу не сложилось, мог меня на игру не поставить. И у меня было такое чувство, я не хотел ехать… ну, знаешь, не хочется ехать на стадион. Я даже маме один раз позвонил, говорю: «Мам, всё, я не хочу, сейчас уеду». Она мне «Ты чего, с ума сошёл, ты перетерпи, всё может поменяться».

Это был первый звонок, потом у нас там были проблемы с владельцем. На самом деле всё это произошло выгодно для меня, потому что я хотел уехать назад, я провёл здесь полсезона в Питере во время локаута, увидел там и отношение, и лига развивалась тогда, уровень был очень приличный, многие в локаут приехали играть. И вернулся туда. Вообще, я не хотел ехать назад, потому что у нас оставалось две игры до конца чемпионата, я тогда Лу Ламорелло звонил, говорил: «Лу, можно я доиграю в чемпионате?», он мне «Ты чего, с ума сошёл? Нет, давай». И уже тогда у меня такая мысль закралась (разорвать контракт. — Прим. «Чемпионата»). Потом Зака Паризе, они мне говорили, что оставят точно, усилятся, а его не подписали, он ушёл. И у нас так командочка начала… Всё, я думаю, пойду спрошу. У нас по-моему Вандербик был хозяин, у него начались какие-то проблемы финансовые, потом у нас даже какие-то задержки могли быть. Когда я пришёл, сначала Лу был в шоке, сказал мне: «Подумай, давай через неделю встретимся». Я через неделю пришёл, он говорит: «Ну давай я подумаю, как сделать».

На самом деле, сейчас многие говорят, вот он, мол, там, обокрал кого-то. У меня контракт был, первые два года я получал меньше, чем средняя зарплата была. То есть там всё по-честному было. Никто никому деньги вперёд не давал.

Жалею ли я об этом решении? Нет, вообще не жалею, потому что что в Питере пять лет, что в Омске был кайф. Всё равно меня всегда сюда тянет», — сказал Ковальчук в подкасте «Скользкий лёд» на YouTube.