«Сибирь» одержала третью победу подряд, обыграв дома «Куньлунь»
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В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» (3:2).
Шайбами в составе хозяев отметились Владимир Михалёв, Сергей Дубакин и Артём Михеев. У гостей дубль на счету Теэму Пулккинена.
«Сибирь» одержала третью победу подряд, набрала 39 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Дэвида Немировски сыграет 28 ноября дома с череповецкой «Северсталью».
«Куньлунь» остался с 29 очками и идёт на промежуточном последнем месте на Западе. В ближайшей игре китайский коллектив 30 ноября примет дома столичный «Спартак».
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Михалёв (Климович, Ефремов) – 01:48 (5x5) 1:1 Пулккинен (Меркли, Макмиллан) – 27:22 (5x4) 2:1 Дубакин (Жуков) – 34:38 (5x4) 2:2 Пулккинен (Макмиллан, Пу) – 36:03 (5x5) 3:2 Михеев (Хамидуллин, Шашков) – 43:41 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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