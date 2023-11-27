«Сибирь» одержала третью победу подряд, обыграв дома «Куньлунь»

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

Шайбами в составе хозяев отметились Владимир Михалёв, Сергей Дубакин и Артём Михеев. У гостей дубль на счету Теэму Пулккинена.

«Сибирь» одержала третью победу подряд, набрала 39 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Дэвида Немировски сыграет 28 ноября дома с череповецкой «Северсталью».

«Куньлунь» остался с 29 очками и идёт на промежуточном последнем месте на Западе. В ближайшей игре китайский коллектив 30 ноября примет дома столичный «Спартак».

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