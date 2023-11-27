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«Витязь» забросил шайбу, «обокрав» Паскуале за воротами «Барыса»

«Витязь» забросил шайбу, «обокрав» Паскуале за воротами «Барыса»
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В эти минуты в Астане (Казахстан) проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимает подмосковный «Витязь».

Только что стартовал третий период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Третью шайбу гости забросили после ошибки за своими воротами голкипера астанинцев Эдди Паскуале, который не уследил за подкатившимся сзади форвардом «Витязя» Дереком Бараком, который переправил шайбу на пятак, а Александру Дарьину оставалось только попасть по пустым воротам.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что, помимо результативной передачи, Барак отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3-й период
2 : 5
Витязь
Московская область
1:0 Савицкий – 01:28 (5x5)     1:1 Савчик – 03:58 (4x5)     1:2 Барак (Дарьин, Уилсон) – 10:16 (5x5)     1:3 Дарьин (Барак) – 26:26 (5x5)     1:4 Уилсон (Рой, Дарьин) – 46:46 (5x5)     1:5 Яремчук (Тимашов, Головков) – 47:41 (5x5)     2:5 Шестаков (Муратов, Бекетаев) – 58:43 (5x4)    

Это вторая встреча команд в текущем сезоне. Первая, которая прошла в Балашихе, принесла победу подмосковным хоккеистам (3:2 ОТ).

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