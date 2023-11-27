«Витязь» забросил шайбу, «обокрав» Паскуале за воротами «Барыса»

В эти минуты в Астане (Казахстан) проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимает подмосковный «Витязь».
Только что стартовал третий период, счёт 3:1 в пользу гостей.
Третью шайбу гости забросили после ошибки за своими воротами голкипера астанинцев Эдди Паскуале, который не уследил за подкатившимся сзади форвардом «Витязя» Дереком Бараком, который переправил шайбу на пятак, а Александру Дарьину оставалось только попасть по пустым воротам.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Отметим, что, помимо результативной передачи, Барак отметился в этой встрече заброшенной шайбой.
Это вторая встреча команд в текущем сезоне. Первая, которая прошла в Балашихе, принесла победу подмосковным хоккеистам (3:2 ОТ).
- 27 ноября 2023
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