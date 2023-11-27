Главный тренер «Куньлуня» высказался о поражении от «Сибири» в матче КХЛ

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Сибири» (2:3).

«На мой взгляд, была абсолютно равная игра. Мне понравилось, как мы сегодня играли. И в первом периоде, даже несмотря на то, что мы его проиграли, сама игра с нашей стороны была неплохой. Забили гол в большинстве, надо было забивать ещё один. К сожалению, «Сибирь» здорово сыграла в третьем периоде, это был наш шанс сравнять. Обоюдно равная игра. «Сибирь» нашла возможность, забили гол, выиграли игру в третьем периоде.

Две шайбы «Сибири» из трёх нелогичные? Я бы так не сказал. Любая шайба, которая залетает — она логичная. В конёк попала, куда угодно – она в воротах. Это заслуга не одного, а двух, трёх, четырёх, иногда пяти хоккеистов. Кто-то вратаря закрыл, кто-то ещё что-то сделал. Логика в том, что это гол. Она пересекла линию ворот, и на одну шайбу – логичную или нелогичную – «Сибирь» забила больше. Вот это логично.

Спроула обыграл молодой игрок? Обыграл — молодец, хороший игрок, значит.

Три игры за 10 дней? Коррективы только в том, что мы тренируемся больше. До этого не было возможности. За сентябрь и октябрь — это 31 день — мы провели четыре полноценные тренировки. Как есть, так есть. Сейчас у нас была возможность и отдохнуть, и хорошо потренироваться, и побегать, железо потаскать, силёнок набираться. С таким календарём удобнее строить планы и просто набираться физики, потому что ещё больше 30 игр впереди.

Прогресс Меркли? Так, как он играл сегодня, я вижу каждую игру. Сегодня ничего особенно удивительного не было. Собирается ли он возвращаться в НХЛ — надо у него спросить. Наверное, собирается, все хотят туда вернуться. А получится или нет – всё только от него зависит. Он молодой человек, у него всё ещё впереди», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.