«Спартак» прервал серию неудач гостевой победой над «Автомобилистом»

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» уступил столичному «Спартаку» (1:4).
В составе победителей шайбами отметились дважды Егор Филин, Никита Сусуев и Николай Голдобин. У хозяев единственный гол на счету Стефана Да Косты.
Таким образом, красно-белые прервали серию неудач, которая перед этой игрой насчитывала три матча. Команда Алексея Жамнова набрала 51 очко и возглавляет таблицу Западной конференции. В ближайшей игре москвичи сыграют 30 ноября в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар».
«Автомобилист» остался с 42 очками и идёт седьмым на Востоке. В следующем матче уральцы 30 ноября сыграют на выезде с «Ак Барсом».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 27 ноября 2023
-
19:26
-
19:16
-
19:06
-
18:57
-
18:45
-
18:37
-
18:28
-
18:17
-
17:59
-
17:45
-
17:07
-
16:48
-
16:31
-
16:17
-
15:51
-
15:39
-
15:28
-
15:00
-
14:46
-
14:25
-
14:11
-
14:00
-
13:45
-
13:41
-
13:32
-
13:18
-
13:00
-
12:42
-
12:29
-
12:24
-
12:06
-
11:44
-
11:23
-
11:04
-
10:50