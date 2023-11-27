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«Спартак» прервал серию неудач гостевой победой над «Автомобилистом»

«Спартак» прервал серию неудач гостевой победой над «Автомобилистом»
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В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» уступил столичному «Спартаку» (1:4).

В составе победителей шайбами отметились дважды Егор Филин, Никита Сусуев и Николай Голдобин. У хозяев единственный гол на счету Стефана Да Косты.

Таким образом, красно-белые прервали серию неудач, которая перед этой игрой насчитывала три матча. Команда Алексея Жамнова набрала 51 очко и возглавляет таблицу Западной конференции. В ближайшей игре москвичи сыграют 30 ноября в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар».

«Автомобилист» остался с 42 очками и идёт седьмым на Востоке. В следующем матче уральцы 30 ноября сыграют на выезде с «Ак Барсом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Филин (Чайковски, Пашин) – 25:54 (5x5)     0:2 Сусуев (Беляев, Савиков) – 38:31 (5x5)     1:2 Да Коста (Трямкин, Макеев) – 52:13 (5x5)     1:3 Филин (Кин) – 57:52 (en)     1:4 Голдобин (Порядин, Локтионов) – 58:53 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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