«Спартак» прервал серию неудач гостевой победой над «Автомобилистом»

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» уступил столичному «Спартаку» (1:4).

В составе победителей шайбами отметились дважды Егор Филин, Никита Сусуев и Николай Голдобин. У хозяев единственный гол на счету Стефана Да Косты.

Таким образом, красно-белые прервали серию неудач, которая перед этой игрой насчитывала три матча. Команда Алексея Жамнова набрала 51 очко и возглавляет таблицу Западной конференции. В ближайшей игре москвичи сыграют 30 ноября в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар».

«Автомобилист» остался с 42 очками и идёт седьмым на Востоке. В следующем матче уральцы 30 ноября сыграют на выезде с «Ак Барсом».

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