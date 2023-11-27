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«Трактор» обыграл «Торпедо» и продлил неудачную серию нижегородцев до трёх матчей

«Трактор» обыграл «Торпедо» и продлил неудачную серию нижегородцев до трёх матчей
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В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение нижегородскому «Торпедо» (2:1).

Шайбы в составе победителей забросили Александр Шаров и Виталий Кравцов. У гостей на последней минуте третьего периода отличился Василий Атанасов.

«Трактор» прервал серию неудач, которая перед этим составляла три матча. У нижегородцев же напротив после этой встречи три неудачи кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шаров (Котляревский) – 02:59 (5x5)     2:0 Кравцов – 40:22 (5x5)     2:1 Атанасов (Артамонов, Конюшков) – 59:35 (6x5)    
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