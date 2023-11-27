«Трактор» обыграл «Торпедо» и продлил неудачную серию нижегородцев до трёх матчей
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В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение нижегородскому «Торпедо» (2:1).
Шайбы в составе победителей забросили Александр Шаров и Виталий Кравцов. У гостей на последней минуте третьего периода отличился Василий Атанасов.
«Трактор» прервал серию неудач, которая перед этим составляла три матча. У нижегородцев же напротив после этой встречи три неудачи кряду.
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