«Трактор» обыграл «Торпедо» и продлил неудачную серию нижегородцев до трёх матчей

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение нижегородскому «Торпедо» (2:1).

Шайбы в составе победителей забросили Александр Шаров и Виталий Кравцов. У гостей на последней минуте третьего периода отличился Василий Атанасов.

«Трактор» прервал серию неудач, которая перед этим составляла три матча. У нижегородцев же напротив после этой встречи три неудачи кряду.