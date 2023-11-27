Н. Заварухин: есть большие вопросы к нападающим, один гол за две игры — это мало

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Спартака» (1:4).

«Было хорошее движение в начале, хорошие взаимодействия в атаке, но не было голов. Во втором периоде попались на неправильную смену, соперник реализовал моменты, хотя у нас было порядка шести голевых моментов во втором периоде. Хотели спасти игру, меняли вратаря, но не получилось это сделать. Большой вопрос есть к нападающим, один гол за две игры — это мало.

Почему команда не может улучшить реализацию? Работаем на тренировках, где-то надо ребятам хладнокровнее сыграть под воротами, реализовывать выходы «в ноль». Надо выбирать правильные позиции и время для бросков.

Не сделает ли клуб ставку на позиционные атаки? Мы много играем в зоне атаки, не хватает именно черновых голов.

Как влияют на игру хоккеисты четвёртого звена? Воронков и Овчинников сделали свою работу, создавали моменты, добавляли движения. Не хватает реализации моментов», — приводит слова Заварухина с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.