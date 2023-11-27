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Невероятный гол форварда «Торпедо» Атанасова из-под ноги в матче с «Трактором»

Невероятный гол форварда «Торпедо» Атанасова из-под ноги в матче с «Трактором»
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В Челябинске прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение нижегородскому «Торпедо» (2:1).

Единственную шайбу в составе нижегородцев на последней минуте третьего периода забросил нападающий Василий Атанасов, и сделал это невероятно красиво. Получив шайбу рядом с пятачком ворот соперника, Атанасов ловким движением убрал её под ногу и неотразимо бросил в верхний угол ворот.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео единственной шайбы «Торпедо»:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Команда Игоря Ларионова осталась с 43 очками и идёт четвёртой на Западе. В ближайшей игре «Торпедо» 29 ноября примет дома ярославский «Локомотив».

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