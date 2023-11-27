Ларионов — о трёх поражениях подряд: команда у нас растёт на глазах, обрастает опытом

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).

Напомним, эта неудача стала уже третьей подряд для коллектива с берегов Волги.

«Всем добрый вечер. Рады, что вы пришли и посмотрели хоккей хорошего класса. Соперника с победой и хорошей игрой. Те усилия, которые приложили наши ребята, их, к сожалению, не хватило. Не хватило в конце. В этом плане разочарование.

Удалось ли выполнить установку на игру? Мы говорили ребятам, что у соперника поменялся тренер и команда начала играть чуть по-другому. Смотрели видео, смотрели предыдущие матчи «Трактора» и знали, что будет непростая игра. Мы пытаемся найти ключи к сопернику, имели сегодня довольно много моментов, но, к сожалению, если не забиваешь свои моменты, то очень сложно выиграть. В то же время большая заслуга вратаря «Трактора», который отыграл сегодня очень хороший матч. И, конечно, защитников «Трактора».

О чём дискутировал с арбитром после столкновения Кульбакова с Робинсоном? У меня был один вопрос: насколько игрок «Трактора» мог избежать столкновения. Здесь очень сложно принять решение для арбитров. Я хотел узнать их мнение. Всё произошло молниеносно, поэтому критики в адрес судейства быть не может.

Внесла ли коррективы в игру быстрая шайба соперника? Нет, у нас получилась почти такая же шайба в Санкт-Петербурге, в первом отрезке. Та же ошибка на синей линии. Мы не упали духом сегодня после этого, и было три или четыре выхода 2 в 1. Мы не забили те моменты, которые обязаны были забивать. Нет, нас это не сбило с толку. Конечно, хочется выигрывать и вести в счёте. Команда у нас растёт на глазах, обрастает опытом, и в таких ситуациях мы не имеем права разваливаться. Это не может быть нокаутом или нокдауном. Ребята продолжали делать свою работу. Второй период был 11:2 по броскам в нашу пользу. Вопрос, скорее, к качеству исполнения. Оно было не на самом высоком уровне.

Каково психологическое состояние команды после трёх поражений подряд? Всегда, когда проигрываешь такие матчи, как в Санкт-Петербурге, это оставляет осадок. Игра была позавчера. Уже ничего не поправить и не вернуть. Игра была сегодня с «Трактором». Важно это правильно всё воспринять и благополучно долететь домой. Завтра есть время, чтобы перевести дыхание, а в среду театр хоккея «Нагорный» ждёт нас дома. Мы должны показать хороший хоккей и выиграть матч», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Трактора».