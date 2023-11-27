А. Заварухин: принципиально ли было обыграть Ларионова? Наш соперник был – «Торпедо»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Торпедо» (2:1).

«Хорошая игра с нашей стороны. Настраивались прервать серию из поражений. Хорошо, что нам это удалось. Ребята молодцы, сегодня сыграли самоотверженно на команду. Пропустили ненужный гол. Самое главное – мы взяли два балла.

Принципиально ли было обыграть Игоря Ларионова? Вообще не обращал на это внимание. Перед нами был соперник – «Торпедо». Стояла задача победить – мы ее выполнили. Не было конкретно задачи обыграть кого-то. Самое главное, чтобы моя команда играла и показывала тот результат, который мы хотим.

С чем связано появление Александра Кирпичникова? Саша на сегодняшний день лидер в «Челмете». Сегодня утром прилетел и сыграл неплохо. Команда победила, значит мы сделали всё правильно.

Сегодня стартовым было звено Семёна Дер-Аргучинцева? Мы проиграли три игры подряд и решили что-то поменять. Выиграли – значит все правильно сделали.

Была задача играть в атаку против яркого и комбинационного соперника? Мы хотели и будем играть в атаку. Соперник тоже хорошо контролировал шайбу. В первом периоде у них было много контратак. Три момента 2 в 1 было. Если бы стояли «автобусом», то у них бы не было таких возможностей.

Была ли установка сыграть построже так как в Уфе и Магнитогорске пропустили много шайб? Я бы не сказал, что была какая-то конкретная установка. Против «Салавата Юлаева» у нас были два хороших периода. Наши защитники сегодня справились с хорошей атакующей командой.

Какие планы на предстоящие матчи против грандов Западной конференции? Побеждать. Других планов у нас нет», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».

Челябинцы набрали 42 очка и занимают шестое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Алексея Заварухина встретится 1 декабря на выезде с московским «Динамо».