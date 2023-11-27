Два очка Берёзкина принесли «Локомотиву» победу над обескровленным ЦСКА в матче КХЛ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» (2:3).
2 (1+1) очка в этой встрече набрал форвард гостей Максим Берёзкин. Также у победителей отличились Александр Полунин и Артур Каюмов. В составе армейцев шайбами отметились Павел Карнаухов и Андрей Светлаков.
Напомним, этот матч пропускали целый ряд лидеров армейского клуба, среди которых такие игроки, как Михаил Григоренко, Константин Окулов, Даррен Диц, Никита Нестеров, Виталий Абрамов, Антон Слепышев, Максим Мамин и Владислав Каменев.
Команда Игоря Никитина набрала 46 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. Армейцы остаются с 40 очками и идут шестыми.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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