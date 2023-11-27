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Два очка Берёзкина принесли «Локомотиву» победу над обескровленным ЦСКА в матче КХЛ

Два очка Берёзкина принесли «Локомотиву» победу над обескровленным ЦСКА в матче КХЛ
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» (2:3).

2 (1+1) очка в этой встрече набрал форвард гостей Максим Берёзкин. Также у победителей отличились Александр Полунин и Артур Каюмов. В составе армейцев шайбами отметились Павел Карнаухов и Андрей Светлаков.

Напомним, этот матч пропускали целый ряд лидеров армейского клуба, среди которых такие игроки, как Михаил Григоренко, Константин Окулов, Даррен Диц, Никита Нестеров, Виталий Абрамов, Антон Слепышев, Максим Мамин и Владислав Каменев.

Команда Игоря Никитина набрала 46 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. Армейцы остаются с 40 очками и идут шестыми.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Береглазов) – 02:13 (5x5)     0:2 Берёзкин (Тесанов, Симашев) – 14:27 (5x5)     1:2 Карнаухов (Плотников, Классон) – 23:35 (5x5)     2:2 Светлаков (Дыбленко, Федотов) – 30:26 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 41:03 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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