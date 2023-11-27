Фёдоров дискутировал с судьей, Федотов отражал шайбу лицом. Фото матча ЦСКА — «Локомотив»

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В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» (2:3).

2 (1+1) очка в этой встрече набрал форвард гостей Максим Берёзкин. Также у победителей отличились Александр Полунин и Артур Каюмов. В составе армейцев шайбами отметились Павел Карнаухов и Андрей Светлаков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Напомним, этот матч пропускали целый ряд лидеров армейского клуба, среди которых такие игроки, как Михаил Григоренко, Константин Окулов, Даррен Диц, Никита Нестеров, Виталий Абрамов, Антон Слепышев, Максим Мамин и Владислав Каменев.

Команда Игоря Никитина набрала 46 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. Армейцы остаются с 40 очками и идут шестыми.