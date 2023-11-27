«Он мне как хоккейный батя». Ковальчук назвал тренера номер один в своей карьере

Экс-форвард СКА и «Авангарда», трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук назвал экс-наставника «ястребов» Боба Хартли тренером, который произвёл на него наибольшее впечатление в его хоккейной карьере.

«Это Боб. Первые, наверное, три года в «Атланте» у нас постоянно менялись тренеры, и мы уже в ноябре месяце знали, что в плей-офф не попадём. Поэтому для меня как для молодого пацана — мне там было 18–19 лет, я много играл, свободы было много, можно было ошибаться — в принципе, в этом плане, наверное, мне повезло, потому что если бы я попал в какую-то более системную команду, то не знаю, как бы карьера сложилась. Может, меньше доверяли бы, просили какие-то другие качества показывать, не те, которые у меня получались лучше. Когда пришёл Боб, я как в первый класс пошёл. Каждый день у нас были собрания, потом он мне всегда говорил: «Если хочешь две минуты в большинстве играть, то надо в защите хорошо играть». Но если только я что-то ошибся в защите, он меня мог посадить. Я помню с «Миннесотой» матч, у меня родители прилетели, папа ещё жив был, царство небесное. Все на трибунах сидят. Первый период, я забил гол, 3:1 ведём, в конце периода я что-то шайбу или потерял, или не вывел — всё, он меня посадил, я два периода не играл. Я сломал уже там три клюшки, смотрю на него, мол, «Ты чего?! 3:1 ведём». Потом 3:2, 3:3, 3:4 «горим» — он мне за две минуты до конца говорит «Ну чего? Готов? Иди». И две минуты он меня не менял, или три минуты до конца. Я там 6 на 5 что-то бегал, бегал. Он мне потом говорит «Почему ты сразу так не играешь?»

Придирался ли он ко мне? Нет. Он мне очень много дал, на самом деле, он изменил мою игру. Я стал понимать по всей площадке. Раньше я думал только убежать забить, и неважно там, что я две забил, а три «привёз». И он мне говорит «И толк-то какой? Надо подрасти, ты у нас один из лидеров, ты должен быть примером. Если я тебе буду давать две минуты в большинстве играть, а ты будешь забивать на оборону, то что другие, тем более ветераны, мне скажут?». Поэтому, конечно, когда я был молодой, я этого не понимал. Но сейчас я понимаю, что мне очень сильно повезло, что он пришёл, он меня мотивировал, он показывал мне видео с собраний «Колорадо», когда у них Сакик, Бурк, Гейдук были, у них команда мощная была, перстни свои всё показывал, воспитывал меня. Наверное, как хоккейный батя. Он мне очень много дал», — сказал Ковальчук в подкасте «Скользкий лёд» на YouTube.