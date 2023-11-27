С. Фёдоров — о Федотове: ЦСКА знает, когда он будет тем Иваном, которого все помнят

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, после поражения его команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Локомотива» (2:3), прокомментировал неудачную игру голкипера Ивана Федотова в нынешнем сезоне.

«Ждём от Федотова большего? Думаю, что на этот вопрос лучше ответит Сергей Иванович Наумов, но раз вы задали его мне, то я вам скажу так: мы ничего не ждём, мы с Иваном работаем. Он делает огромнейшие шаги в улучшении своей игры. Мы знаем, когда он будет тем Иваном, которого все помнят. Сейчас нелёгкая ситуация, но я знаю, что пацаны терпят, а это самое главное.

Команда прекрасно понимает, через что и как Иван прошёл в последний год. У нас хороший настрой в этом плане. Мы знаем его мастерство. Но пока есть определённые трудности в восстановлении его игровой формы, но я ни в коем случае не скажу, что они суперфундаментальные или нам непонятные. Считаю, что самое главное – это то, что мы понимаем, куда мы идём и как работаем с Иваном.

Я знаю, что он стремится быть хорошим надёжным вратарём. Задержка произошла, мы уже все её пережили вместе с Иваном. Он трудится в поте лица. Знаю, что он не остановится до тех пор, пока не станет, кем он хочет. И мы должны в этом ему помочь. Надеюсь, что у него есть всё, чтобы быть тем, кем он желает, хочет и может», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.