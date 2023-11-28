Геннадий Орлов: от СКА все ждали провала, после серии побед написал SMS Ротенбергу

Известный футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов заявил, что не сомневался в том, что после неуверенного старта в сезоне СКА сможет выправить ситуацию под руководством Романа Ротенберга, а также раскрыл содержание SMS, которую отправил главному тренеру армейцев после серии громких побед.

«Помните, шли разговоры, что там со СКА происходит, почему так плохо? Уже начали писать, особенно наши «друзья», эти журналисты, которые говорили: «Ну как? Ну тренер молодой, уже пора менять, такой провал там». В общем, все ждали провала. Но я был уверен, что всё равно СКА очень крепко встанет на ноги, когда возвратятся травмированные и когда произойдёт притирка, появится «химия». И вот оно сейчас сложилось.

Ну как можно отыграться с 0:3 против команды, которая идёт в лидерах? Это «Торпедо», хорошая команда у Игоря Ларионова. Она же выше в турнирной таблице, и у нас с ними принципиальные матчи. С 0:3 выйти на 3:3 и по буллитам одержать победу. Ну это же потрясающе. Для спорта такие победы – здорово, а для болельщиков какое счастье, эмоции. Да и для самих игроков.

До этого мы обыграли ЦСКА, «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив». Когда обыграли четыре команды подряд, я написал SMS Роману Ротенбергу: «Это покер, победный покер». Ну это потрясающе. Какие команды обыграли. Нам ещё надо проверить себя с «Металлургом», который сейчас возглавляет общую таблицу. И плюс там пара команд есть, до кого мы ещё не дотянулись. Удовольствие от того, что видим.

Юрзинов, с которым я знаком, был приглашён в СКА как советник в тренерском штате. Главное — поставленная учебно-тренировочная работа. Ну и, конечно, вратарь. Серебряков — находка. Надо же было его уговорить, чтобы он пришёл. И сейчас в клубе новый тренер вратарей. То есть поиск идёт всё время, клуб работает над этим. Корешков с нападающими занимается. В меньшинстве чудеса творили, когда с ЦСКА играли. Штрафа было столько, что процентов 60 времени мы играли в меньшинстве в первом периоде, но ничего не могли сделать соперники, хотя там мастера играли. То есть научились защищаться, но теперь надо большинство реализовывать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».