Генеральный менеджер «Коламбуса» заявил, что Воронков скучает по России

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал об адаптации российского нападающего команды Дмитрия Воронкова. Функционер заявил, что россиянин скучает по родине.

«Скучать по родине — нормально для молодого игрока. Мы ведём работу в данном направлении. Он со всеми ладит, у него хороший характер. Мы хотим познакомить его с россиянами из Коламбуса.

Также мы намереваемся связаться с бывшим защитником команды Фёдором Тютиным. Он нам ранее уже помог с Марченко», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.

В нынешнем сезоне Воронков принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив три гола и шесть результативных передач.

На данный момент «Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 16 очков.