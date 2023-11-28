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Генеральный менеджер «Коламбуса» заявил, что Воронков скучает по России

Генеральный менеджер «Коламбуса» заявил, что Воронков скучает по России
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал об адаптации российского нападающего команды Дмитрия Воронкова. Функционер заявил, что россиянин скучает по родине.

«Скучать по родине — нормально для молодого игрока. Мы ведём работу в данном направлении. Он со всеми ладит, у него хороший характер. Мы хотим познакомить его с россиянами из Коламбуса.

Также мы намереваемся связаться с бывшим защитником команды Фёдором Тютиным. Он нам ранее уже помог с Марченко», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.

В нынешнем сезоне Воронков принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив три гола и шесть результативных передач.

На данный момент «Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 16 очков.

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