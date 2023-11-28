Иван Проворов забил второй гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб в этой встрече забросил российский защитник Иван Проворов.

Таким образом, Проворов забросил вторую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 12 передач в 23 матчах в регулярном чемпионате.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, ранее в этой встрече отличился российский нападающий Дмитрий Воронков, который открыл счёт в игре с передачи соотечественника Егора Чинахова.