В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду крупно проиграл «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «клинков».

Автором единственной шайбы хозяев стал шведский нападающий Мика Зибанеджад, которому ассистировали Эрик Густафссон и Артемий Панарин. Для российского нападающего «Рейнджерс» это очко стало 30-м в нынешнем сезоне. В 20 матчах регулярного чемпионата Артемий забил 11 голов и сделал 19 результативных передач.

32-летний Панарин стал вторым российским хоккеистом, добравшимся до отметки в 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее она покорилась нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, в активе которого по состоянию на данную минуту 35 (15+20) очков в 21 матче.