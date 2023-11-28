20 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» всухую обыграть «Оттаву»

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Сегодня, 28 ноября, «Флорида Пантерз» всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт, Картер Вераге и Ээту Луостаринен, а также дубль на счету Сэма Райнхарта. Российские хоккеисты также отличились в матче: защитник Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу, а нападающий Александр Барков сделал три передачи.

Ворота команды защищал россиянин Сергей Бобровский, совершивший 20 сейвов (100%).

После 21 матча «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции с 27 очками. «Оттава» расположилась на последнем, 16-м месте, набрав 16 очков в 17 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Оттава» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

Также сегодня «Баффало» в гостях разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1. Россиянин Артемий Панарин отдал голевую передачу.

После 20 матчей «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции с 31 очком. «Баффало» расположился на 11-й строчке, набрав 22 очка в 22 играх.