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20 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» всухую обыграть «Оттаву»

20 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» всухую обыграть «Оттаву»
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Сегодня, 28 ноября, «Флорида Пантерз» всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт, Картер Вераге и Ээту Луостаринен, а также дубль на счету Сэма Райнхарта. Российские хоккеисты также отличились в матче: защитник Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу, а нападающий Александр Барков сделал три передачи.

Ворота команды защищал россиянин Сергей Бобровский, совершивший 20 сейвов (100%).

После 21 матча «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции с 27 очками. «Оттава» расположилась на последнем, 16-м месте, набрав 16 очков в 17 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Оттава» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 01:28 (pp)     0:2 Райнхарт (Беннетт, Барков) – 25:59 (pp)     0:3 Беннетт (Барков, Монтур) – 27:09 (pp)     0:4 Вераге (Куликов, Беннетт) – 51:59     0:5 Луостаринен – 56:32    

Также сегодня «Баффало» в гостях разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1. Россиянин Артемий Панарин отдал голевую передачу.

После 20 матчей «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции с 31 очком. «Баффало» расположился на 11-й строчке, набрав 22 очка в 22 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Петерка (Олофссон, Пауэр) – 11:41     0:2 Так (Миттельштадт, Далин) – 39:33     1:2 Зибанеджад (Густафссон, Панарин) – 48:08 (pp)     1:3 Так (Миттельштадт, Пауэр) – 55:31     1:4 Миттельштадт (Скиннер) – 58:29     1:5 Окпосо (Йокихарью, Олофссон) – 59:53    
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