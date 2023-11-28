«Сан-Хосе» иронично прокомментировал неудачный старт сезона Александром Овечкиным

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«Сан-Хосе Шаркс» на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) иронично обыграл неудачный старт сезона российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Это произошло после гола шведского форварда «акул» Фабиана Зеттерлунда столичной команде.

«Забавный факт: у Фабиана Зеттерлунда теперь больше голов, чем у Александра Овечкина», — говорится в сообщении.

Отметим, что у Зеттерлунда теперь шесть заброшенных шайб, у Овечкина — пять.

Напомним, в эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К концу второго периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.