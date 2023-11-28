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«Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ «Сан-Хосе», потерпев второе поражение подряд

«Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ «Сан-Хосе», потерпев второе поражение подряд
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Зеттерлунд (Охотюк, Гранлунд) – 10:23     1:1 Кузнецов (ван Римсдайк, Фехервари) – 36:25     2:1 Канин (Бейли, Эмберсон) – 52:48 (pp)    

На 11-й минуте Фабиан Зеттерлунд вывел «Шаркс» вперёд. Очки за результативные передачи получили Никита Охотюк и Микаэль Гранлунд. На 37-й минуте Евгений Кузнецов сравнял счёт. Баллы за голевые пасы оформили Тревор ван Римсдайк и Мартин Фехервари. На 53-й минуте Люк Канин, реализовав большинство, вывел «Сан-Хосе» вперёд.

Капитан «столичных» Александр Овечкин вновь не набрал очков.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд. «Сан-Хосе» одержал лишь пятую победу в сезоне. «Шаркс» до этой встречи занимали последнее место в турнирной таблице НХЛ.

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