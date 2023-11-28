Джозефс: успех «Лады» беспрецедентен. Возможно, даже наши болельщики этого не ожидали

Нападающий «Лады» Трой Джозефс поделился мнением об успехах команды.

«Каково было подняться на первое место в конференции и на несколько дней даже в лиге? Никто не знал, чего ожидать. В клубе было очень много новых игроков. Нужно было сыграться, найти «химию», а это всегда непросто. Возможно, в начале сезона от нас действительно ожидали не так много, но каждый в команде усердно тренировался. В каждом матче мы видели возможность выиграть. Наш успех в какой-то степени беспрецедентен. Никто такого не ожидал, возможно, даже наши болельщики. Но победы придали нам серьёзный импульс и уверенность в том, что мы можем побеждать в каждом матче», — сказал Джозефс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Джозефсом можно прочитать сегодня, 28 ноября, на «Чемпионате» в 12:00.