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Форвард «Лады» Джозефс: смотришь на Москву и понимаешь — да, это точно Россия

Форвард «Лады» Джозефс: смотришь на Москву и понимаешь — да, это точно Россия
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Канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс поделился мнением о России и сравнил Москву с североамериканскими городами — Нью-Йорком и Торонто.

«Какой из российских городов успел впечатлить? У меня был небольшой перерыв, и я провёл несколько дней в Москве. Она напомнила мне Нью-Йорк и Торонто — очень большая, очень высокий темп. Там очень много зданий, на которые смотришь и понимаешь — да, это точно Россия. Когда едешь из Тольятти в Москву, замечаешь, как сильно меняется темп», — сказал Джозефс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В нынешнем сезоне канадец провёл 30 матчей и набрал 19 (12+7) результативных баллов.

Полное интервью с Джозефсом можно прочитать на «Чемпионате».

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