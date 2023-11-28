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Джозефс назвал трёх самых сложных соперников «Лады» в этом сезоне. Один из них — «Адмирал»

Джозефс назвал трёх самых сложных соперников «Лады» в этом сезоне. Один из них — «Адмирал»
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Нападающий «Лады» Трой Джозефс высказался о самых сложных соперниках в КХЛ.

«Самый сложный соперник в КХЛ из тех, с кем уже играл? Могу назвать несколько команд. Нам было тяжело с «Адмиралом». «Металлург» — очень хорошая команда. Даже в тех матчах, когда мы побеждали, иногда было очень тяжело. С «Адмиралом» мы играем в немного схожем стиле — большой упор на оборону и силовую игру, с ним было нелегко. «Металлург» — быстрая команда, которая не даёт продохнуть. Отмечу «Ак Барс» — у них отличное первое звено, там хорошая система, они отлично двигают шайбу. Но мы ещё не со всеми успели сыграть», — сказал Джозефс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Джозефсом можно прочитать на «Чемпионате».

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