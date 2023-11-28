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Форвард «Лады» Джозефс сравнил Тольятти с двумя американскими городами

Форвард «Лады» Джозефс сравнил Тольятти с двумя американскими городами
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Канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс сравнил Тольятти с двумя американскими городами.

«Уже обосновался в Тольятти? Да. Я привык к городу. Знаю, где находятся рестораны и торговые центры. Тольятти — небольшой город, всё расположено недалеко друг от друга. Могу немного сравнить его с Уилкс-Барре, Уилингом — городами, где я играл. Чувствую похожее настроение. Это небольшие города, и повсюду есть болельщики команды. Они часто здороваются, ведут себя очень вежливо», — сказал Джозефс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в нынешнем сезоне канадец провёл 30 матчей и набрал 19 (12+7) результативных баллов.

Полное интервью с Джозефсом можно прочитать на «Чемпионате».

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