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Брэди Ткачук вышел на второе место в истории «Оттавы» по количеству 10-минутных удалений

Брэди Ткачук вышел на второе место в истории «Оттавы» по количеству 10-минутных удалений
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Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук получил 10-минутное удаление в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (0:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 01:28 (pp)     0:2 Райнхарт (Беннетт, Барков) – 25:59 (pp)     0:3 Беннетт (Барков, Монтур) – 27:09 (pp)     0:4 Вераге (Куликов) – 51:59     0:5 Луостаринен – 56:32    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), лидер «сенаторов» заработал такой штраф в девятый раз в карьере. Ткачук вышел на второе место в истории «Оттавы» по количеству 10-минутных удалений, обойдя Здено Хару и сравнявшись с Андре Роем. Лидером по этому показателю является Крис Нил, у которого аж 53 таких штрафа за «Сенаторз».

Сегодня, 28 ноября, «Флорида Пантерз» всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

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