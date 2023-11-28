Брэди Ткачук вышел на второе место в истории «Оттавы» по количеству 10-минутных удалений

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук получил 10-минутное удаление в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (0:5).

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), лидер «сенаторов» заработал такой штраф в девятый раз в карьере. Ткачук вышел на второе место в истории «Оттавы» по количеству 10-минутных удалений, обойдя Здено Хару и сравнявшись с Андре Роем. Лидером по этому показателю является Крис Нил, у которого аж 53 таких штрафа за «Сенаторз».

Сегодня, 28 ноября, «Флорида Пантерз» всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).