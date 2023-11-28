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Только пять левых вингеров набирали больше очков, чем Панарин, за первые 9 сезонов в НХЛ

Только пять левых вингеров набирали больше очков, чем Панарин, за первые 9 сезонов в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Петерка (Олофссон, Пауэр) – 11:41     0:2 Так (Миттельштадт, Далин) – 39:33     1:2 Зибанеджад (Густафссон, Панарин) – 48:08 (pp)     1:3 Так (Миттельштадт, Пауэр) – 55:31     1:4 Миттельштадт (Скиннер) – 58:29     1:5 Окпосо (Йокихарью, Олофссон) – 59:53    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), форвард «рейнджеров» набрал 30-е очко в нынешнем сезоне. Этот результативный балл стал для него 691-м в карьере. По количеству очков среди левых вингеров за первые девять сезонов в НХЛ Панарин вышел на шестое место, сравнявшись с Кирком Мюллером. Больше набирали только Илья Ковальчук (702), Брайан Пропп (743), Александр Овечкин (814), Мишель Гуле (837) и Люк Робитайл (845).

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду крупно проиграл «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «клинков».

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