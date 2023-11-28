Только пять левых вингеров набирали больше очков, чем Панарин, за первые 9 сезонов в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».
Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), форвард «рейнджеров» набрал 30-е очко в нынешнем сезоне. Этот результативный балл стал для него 691-м в карьере. По количеству очков среди левых вингеров за первые девять сезонов в НХЛ Панарин вышел на шестое место, сравнявшись с Кирком Мюллером. Больше набирали только Илья Ковальчук (702), Брайан Пропп (743), Александр Овечкин (814), Мишель Гуле (837) и Люк Робитайл (845).
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду крупно проиграл «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «клинков».
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