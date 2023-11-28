Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин упустил возможность забить гол «Сан-Хосе», попав в штангу

Овечкин упустил возможность забить гол «Сан-Хосе», попав в штангу
Комментарии

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упустил возможность забить гол во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

На четвёртой минуте матча «столичные» обосновались в чужой зоне, разыгрывая численное большинство. Овечкина вывели на бросок из левого круга вбрасывания. Нападающий «Вашингтона» нанёс мощный бросок, но попал в штангу, упустив возможность прервать безголевую серию.

ВИДЕО

Напомним, в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Материалы по теме
Видео
Нападающий «Вашингтона» лишил Овечкина голевой передачи, упустив возможность забить
Материалы по теме
«Мы спасли НХЛ». Как Овечкин и Кросби разрушили лигу и возродили хоккей
«Мы спасли НХЛ». Как Овечкин и Кросби разрушили лигу и возродили хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android