Овечкин упустил возможность забить гол «Сан-Хосе», попав в штангу

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упустил возможность забить гол во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

На четвёртой минуте матча «столичные» обосновались в чужой зоне, разыгрывая численное большинство. Овечкина вывели на бросок из левого круга вбрасывания. Нападающий «Вашингтона» нанёс мощный бросок, но попал в штангу, упустив возможность прервать безголевую серию.

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Напомним, в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).