Кейл Макар побил клубный рекорд «Колорадо»
Поделиться
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1). Канадец побил клубный рекорд.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джохансен – 07:12 2:0 Джохансен (Татар, Макар) – 21:48 3:0 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 23:35 (pp) 3:1 Чирелли (Хедман, Кучеров) – 39:29 4:1 Ничушкин (Маккиннон) – 56:46
Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Макар набрал 22-е и 23-е очко в ноябре. Благодаря этому канадец побил рекорд «Эвеланш»/«Квебек Нордикс» по количеству баллов, набранных за один сезон защитником. Ранее по 21 очку набирали Стив Дюшен (в ноябре 1992-го) и сам Макар (в марте 2023-го).
Напомним, сегодня, 28 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2023
-
12:24
-
12:19
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:33
-
11:17
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:28
-
10:15
-
10:13
-
10:00
-
09:24
-
09:12
-
08:57
-
08:52
-
08:43
-
08:38
-
08:29
-
07:55
-
07:50
-
07:30
-
07:20
-
07:11
-
07:05
-
06:58
-
06:45
-
06:30
-
06:15
-
06:09
-
06:04
-
05:50
-
05:43
Партнерский контент