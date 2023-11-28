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Кейл Макар побил клубный рекорд «Колорадо»

Кейл Макар побил клубный рекорд «Колорадо»
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1). Канадец побил клубный рекорд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джохансен – 07:12     2:0 Джохансен (Татар, Макар) – 21:48     3:0 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 23:35 (pp)     3:1 Чирелли (Хедман, Кучеров) – 39:29     4:1 Ничушкин (Маккиннон) – 56:46    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Макар набрал 22-е и 23-е очко в ноябре. Благодаря этому канадец побил рекорд «Эвеланш»/«Квебек Нордикс» по количеству баллов, набранных за один сезон защитником. Ранее по 21 очку набирали Стив Дюшен (в ноябре 1992-го) и сам Макар (в марте 2023-го).

Напомним, сегодня, 28 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1.

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