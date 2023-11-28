Кейл Макар побил клубный рекорд «Колорадо»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1). Канадец побил клубный рекорд.

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Макар набрал 22-е и 23-е очко в ноябре. Благодаря этому канадец побил рекорд «Эвеланш»/«Квебек Нордикс» по количеству баллов, набранных за один сезон защитником. Ранее по 21 очку набирали Стив Дюшен (в ноябре 1992-го) и сам Макар (в марте 2023-го).

Напомним, сегодня, 28 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1.