Источник: Кори Перри отстранили от «Чикаго» за связь с матерью Коннора Бедарда

Издание Canucks Daily сделало шокирующее заявление относительно причин, по которым нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Кори Перри был отстранён от команды.

«Известно, что в хоккее существует немало неписаных правил, и Кори Перри, возможно, совершил самое серьёзное нарушение из всех. «Блэкхоукс» думали, что забрали лучшего ветерана, который научит Коннора Бедарда основам игры, но, возможно, он зашёл в роли «отца» слишком далеко.

Это началось со слухов, но теперь несколько инсайдеров начали говорить на эту тему. Причиной решения «Чикаго» могут быть утверждения о внебрачной связи между мамой Коннора Бедарда и Кори Перри. Согласно теории это могло произойти во время акции, в которой матери игроков ездили вместе с командой на матчи.

На определённом уровне детали этой истории действительно совпадают. Если обвинения верны, можно с уверенностью предположить, что Перри не вернётся в «Чикаго» в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Отметим, что в социальных сетях активно обсуждают возможную связь Перри с матерью Бедарда.