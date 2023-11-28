Коннор Бедард прокомментировал отстранение Кори Перри от «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард высказался об отстранении опытного форварда Кори Перри от команды.

«Я не буду говорить об этом слишком много. Конечно, это отстой, что его нет с нами, но у нас пока не так уж много информации об этом или о чём-то ещё. Но, конечно, он важная часть команды, и это отстой, что он не может быть с нами сегодня», — приводит слова Бедарда журналист Чарли Румелиотис на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что этот комментарий был взят ещё до того, как в социальных сетях начали активно распространяться слухи о возможной связи Перри с матерью Бедарда.

Канадский нападающий пришёл в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 матчах при показателе полезности «-6». В ночь на 20 ноября по московскому времени он провёл на льду 14 минут 43 секунды в матче с «Баффало» (2:3).