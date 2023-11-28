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Коннор Бедард прокомментировал отстранение Кори Перри от «Чикаго»

Коннор Бедард прокомментировал отстранение Кори Перри от «Чикаго»
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард высказался об отстранении опытного форварда Кори Перри от команды.

«Я не буду говорить об этом слишком много. Конечно, это отстой, что его нет с нами, но у нас пока не так уж много информации об этом или о чём-то ещё. Но, конечно, он важная часть команды, и это отстой, что он не может быть с нами сегодня», — приводит слова Бедарда журналист Чарли Румелиотис на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что этот комментарий был взят ещё до того, как в социальных сетях начали активно распространяться слухи о возможной связи Перри с матерью Бедарда.

Канадский нападающий пришёл в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 матчах при показателе полезности «-6». В ночь на 20 ноября по московскому времени он провёл на льду 14 минут 43 секунды в матче с «Баффало» (2:3).

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Источник: Кори Перри отстранили от «Чикаго» за связь с матерью Коннора Бедарда
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