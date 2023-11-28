Дмитрий Воронков на русском языке обратился к игрокам «Коламбуса» в раздевалке

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков обратился к команде после победы в матче с «Бостон Брюинз». Форварда признали лучшим игроком встречи в составе «синих жакетов».

«Хорошая работа, парни. Хорошая игра», — сказал Воронков на английском.

«Переведёшь?» — на русском обратился Дмитрий к Кириллу Марченко.

«Хорошая игра, все молодчики», — сказал Воронков уже на русском.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий набрал 10 (4+6) очков в 17 матчах в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.