Российский защитник «Сан-Хосе» Охотюк «впечатал» в борт нападающего «Вашингтона»

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Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Никита Охотюк применил яркий силовой приём против нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Форвард столичной команды входил в зону «акул». В этот момент Охотюк встретил Милано, нанеся силовой приём. Нападающий «Вашингтона» потерял равновесие и, упав, «впечатался» в борт.

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Охотюк в этой встрече отметился результативной передачей и удалением, проведя на льду 15 минут 21 секунду.

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).