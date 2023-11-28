«Были беспокойства». Главный тренер «Коламбуса» прокомментировал ситуацию с Воронковым

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан прокомментировал гол Дмитрия Воронкова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2).

«У нас были некоторые беспокойства, и было большим облегчением узнать, что он точно остаётся. Я сам уехал из дома в 16 лет, так что понимаю, каково это. А это был Монреаль, не так уж и далеко, тот же континент. Для него это большие перемены. Другая лига, новые партнёры, новая культура. Ему надо учить язык. Скорость игры здесь совсем другая. Да вообще всё другое, та же еда. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Мы очень рады, что он остаётся.

Его гол — это гол большого игрока. Он пошёл в угол площадки в борьбу с большим защитником, выиграл её и атаковал ворота. Это гол плей-офф», — сказал Венсан.