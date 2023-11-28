Форвард «Вашингтона» Том Уилсон снёс с ног защитника «Сан-Хосе» мощнейшим силовым приёмом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон применил ярчайший силовой приём во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (1:2).

В середине первого периода шайба оказалась за воротами «акул». Защитник «Сан-Хосе» Кален Эддисон завладел ею и отдал передачу на фланг. В этот момент на него налетел Уилсон, применив силовой приём и снеся хоккеиста «Шаркс» с ног. Эддисону пришлось некоторое время пролежать на льду.

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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).