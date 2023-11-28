Главный тренер «Вашингтона» назвал причину поражения в матче с худшей командой НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче с худшей командой НХЛ.

«Мы сделали много хороших вещей, но ощущение было немного пугающе похожим на начало года. Мы просто не можем грамотно завершить момент и найти нужный гол, чтобы вырваться вперёд и забросить, может быть, три или четыре шайбы за матч… Сложно выигрывать встречи, забивая один гол.

Мы пробуем разные броски, пользуемся трафиком перед воротами и подборами. Что мы можем сделать лучше, чтобы усложнить задачу вратарям? У меня такое чувство, будто я говорил об этом до отвращения. Мы завершаем матч и говорим: «Маккензи Блэквуд снова сделал кучу хороших сейвов». Нам нужно просто найти способ совершить прорыв. Просто по какой-то причине мы не добились успеха в нападении. Никто из нашего состава или из топ-6 не может завершить атаку. Трудно выигрывать в НХЛ, если не реализуешь моменты», — приводит слова Карбери Washington Post.