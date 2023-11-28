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Журналист из Чикаго ответил на вопрос, правдивы ли слухи о связи Перри с матерью Бедарда

Журналист из Чикаго ответил на вопрос, правдивы ли слухи о связи Перри с матерью Бедарда
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Журналист Чарли Румелиотис, специализирующийся на освещении жизни вокруг «Чикаго Блэкхоукс», на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) прокомментировал ситуацию с нападающим «чёрных ястребов» Кори Перри. Ранее форварда отстранили от команды. В социальных сетях появились слухи о том, что причиной могла стать сексуальная связь Перри с матерью Коннора Бедарда.

«Слухи о Кори Перри, которые ходят, на 100% ложны», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в социальных сетях и нескольких североамериканских СМИ появилась информация, согласно которой у Перри была связь с матерью Бедарда. Предположительно, это произошло во время акции, в которой матери игроков ездили вместе с «Блэкхоукс» на матчи НХЛ.

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Источник: Кори Перри отстранили от «Чикаго» за связь с матерью Коннора Бедарда
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